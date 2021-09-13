你可能從未想過，一隻小小不起眼的昆蟲，能有這麼大的功效！新加坡新創公司Insectta透過善用黑水虻（音同「萌」）幼蟲，聰明解決新加坡廚餘問題。並且發現幼蟲成年後脫下的繭殼好處多多，可提煉出甲殼素、可導電的黑色素等，所能提煉出的生物材料價值超乎想像，已成為當代新「黑金」。

《CNN Business》報導，黑水虻的價值如今才漸漸被發現，成為新創公司的焦點之一。雖然地球上有不少地區面臨糧食危機，但更有地區製造大量剩食，反倒造成汙染。以新加坡為例，在2020年就產生了66萬5千噸廚餘，且其中只有19%被回收利用。新加坡新創公司Insectta找來蟲子大軍幫忙，來讓廚餘變身可再生資源！

26歲的新加坡女生蔡開寧（Chua Kai-Ning，音譯）與夥伴一同在2017年創辦Insectta，背後目標就是不浪費任何東西。她指出「很多人沒有想過，吃剩下的食物最終下場為何，它們會被丟到焚化爐，最終進入掩埋場，造成汙染」，她認為「廢物可以重新被視為一種資源，只要我們改變生產的方法，並且改變處理廢物的作法。」

蔡開寧分享，黑水虻幼蟲的食量很大，每天可以吃掉高出自己體重4倍的廚餘。他們每個月餵食給這一群蟲子大軍的廚餘量高達8噸，主要是從大豆工廠和啤酒工廠收集廢料而來。

不僅可以有效處理人類的廚餘；黑水虻幼蟲成年後所脫下的殼，還可以乾燥做為動物飼料；他們的排泄物也可變為農業肥料。且用處不僅於此，她也與新加坡的實驗室合作，從幼蟲的繭殼中提煉出可抗氧化與抗菌的甲殼素。Insectta進一步與生產口罩的公司合作，將提煉出的甲殼素加入成為抗菌層，以防病菌傳播；也與化妝品公司合作，將黑水虻的甲殼素加入保濕面霜之中。

此外，黑水虻還可以提煉出可導電的黑色素，可用於半導體、電池與電子產品等，不僅是純天然，還對人體無害。蔡開寧期待這一種黑色素有朝一日可以取代重金屬，成為具有生物可分解性的有機導體。

《GlobalNewswire》網站引述Meticulous Research的研究報導指出，黑水虻相關的市場規模在2030年預計達到34兆美元，約951億台幣。黑水虻原產於南美洲，幼蟲靠吃廚餘、動物糞便、動植物屍體等腐爛有機物維生，被稱為「大自然的清道夫」，也被農業專家譽為「完美昆蟲」。在台灣出現也已有數百年，近年來被視為推動「永續農業」的重要角色。