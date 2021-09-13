高雄一名李姓人夫，結婚不到1年就與健身房女教練發生婚外情，2人常利用下班時間偷情，有一次還在2個半小內床戰4次，事後李男還傳訊息給女教練：「吸精體力虛脫」、「要喝牛肉湯補身」，正宮看後精神崩潰求醫，並對女教練提告求償，橋頭地院審結後判女教練需賠26萬元，雙方不服上訴，高雄高分院駁回上訴，維持一審判決確定。

正宮控訴，她與丈夫2019年8月結婚，2人都熱愛健身，沒想到結婚不到1年，卻在去年6月看到丈夫與健身房的女教練互傳露骨訊息，包括丈夫：「想在妳奶上翻滾」、對方回：「晚上幫你放鬆」，訊息中還發現2人有天下午見面2個半小時，卻大戰4回合，回家後丈夫竟傳「吸精體力虛脫」、「要喝牛肉湯補身體」，對方也回「晚上幫你放鬆」、「晚點要吃你」，讓她當場崩潰，必需到精神科醫師看診，因而向女教練提告求償61萬元，其中包括醫藥費、婚姻諮商費用、無法工作損失與精神慰撫金。

女教練出庭時辯稱，她在2020年4月間公司的研習會認識與李男，對方隔月開始用LINE與她聊天，並展開追求，兩人6月初發生第一次性關係，後來才知對方已婚，李妻還打電話向她質問，自己有向正宮說：「對不起」。

橋頭地方法院審理時，認為女教練去年6月3日就知道男方已婚，仍與他發生性行為，依侵害正宮配偶權，判決須賠償26萬餘元，兩人不服分別上訴二審。高等法院高雄分院認為，女教練得知李男已婚後，又發生2次性關係，認為一審判賠合理，駁回上訴定讞。