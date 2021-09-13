台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行投票，立法院副院長蔡其昌10日在臉書稱讚陳柏惟，是他看過的政治新手中，少見令人感動的年輕人。資深媒體人朱凱翔認為，蔡其昌2022年可能會出馬角逐台中市長，若這時泛綠陣營中的陳柏惟遭到罷免，會重挫他的選情，所以他很著急。

朱凱翔13日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡其昌是要選台中市長的人，但如果在2022年的選舉之前，泛綠陣營裡倒了一個陳柏惟，這對他的選情絕對是重挫，因為這表示你想在這邊當帶頭的，結果今天人家罷掉一個你們陣營的人，你都救不起來，所以相對其他人來說，蔡其昌是最急的，因為這會直接連動到他2022的聲望。

對於蔡其昌日前在臉書上表示，「柏惟是我看過政治新手中，少見令人感動的年輕人」，朱凱翔直言，蔡其昌有很多方式可以幫助陳柏惟，但他卻說陳柏惟是他見過的政治新手中，少見的、令人感動的年輕人，並列舉了陳柏惟先前放話要1打35，單挑所有國民黨立委，卻被國民黨立委林為洲放倒，以及提出設立內交部等事蹟，指到底是哪件事讓蔡其昌感動了？

此外，按照《選罷法》規定，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，即超過台中市第2選區選民人數25%，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。