新竹市長林智堅日前提出「新竹縣市合併」的主張，在民進黨中常會詳述「第七都大新竹市」的構想，獲總統兼黨主席蔡英文正面回應，隔天行政院長蘇貞昌也公開回應此一主張。引起社會高度關注。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨執政當局犯了典型「見樹不見林」的謬誤，天真地以為將問題框限在新竹縣市就可圓滿解決，但事實完全不然。

新竹市長林智堅（中）。（圖/翻攝自 林智堅臉書）

游盈隆13日晚間在臉書貼文，整理出過去一周多以來府院黨及朝野多位政要的公開說法，他表示，民進黨喊改革，卻「見樹不見林」徒惹爭議，他指出，有倡議的一方，有反對的一方，有執政黨或在野黨實際負責人的看法，整體而言，一個具創意但可能不夠完美的新制度主張的提出，立刻遭遇各方質疑，雖然執政當局力挺，但要順利修法通過將十分困難，因為需克服黨內外重重關卡。

游盈隆坦言，這個問題其實非常複雜，不是只牽涉單純新竹縣市的合併，它涉及台灣地方行政制度歷史面、政治面、法律面、財稅面、甚至知識面的問題，盤根錯節，要解決必須大刀闊斧從根解決，而不是像現在這樣「頭痛醫頭，腳痛醫腳」；一言以蔽之，民進黨執政當局犯了典型「見樹不見林」的謬誤，天真地以為將問題框限在新竹縣市就可圓滿解決，但事實完全不然。