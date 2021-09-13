現代網直播當道，許多網紅想藉此成名，但也發生過不少意外，最近就有一名女網紅在連線過程中表演空中瑜珈，卻不小心掉出雙球大走光，讓線上粉絲全看傻了。

大陸抖音網紅「樣哥」常會和員工一起開直播，日前直播時安排一個橋段，找來不少剛起步的網紅和她們連線聊天，並讓他們表演才藝，多增加曝光度。

網紅倒立劈一字馬時，衣服滑落走光。（圖／翻攝自微信）

期間一名網紅表演空中瑜珈，前面過程還算優雅順利，最後更使出一招「倒立一字馬」，整個人變成頭下腳上的姿勢，僅用雙手支撐整個身體，雙腿則在空中劈成180度，可倒立沒多久，因為衣服沒紮的關係，衣服整個往下滑落，使得她直接走光，雖然立刻停止表演並下線離開，但因違反直播規則，目前女網紅已被平台封鎖帳號。

其實，不少網紅都曾在直播發生過走光意外，之前有一名身材火辣的美女直播主，出遊時在飯店換衣服，她把鏡頭對準櫃子，接著人走到鏡頭外的床上去換下浴袍，沒想到櫃子後面的大片玻璃反射，換衣過程全被網友看光，掀起一陣熱議。