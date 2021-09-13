香港一名失智89歲老翁，本月7日下午離家後失蹤 ，當地警方晚上獲報立即派出警方搜索，最後在8日下午於興華二邨配水庫附近找到人，並由搜索人員揹他下山送醫治療，但員警揹老翁下山的畫面曝光後，卻讓人嚇出一身冷汗，網友看到老翁與員警的身後，竟然出現一隻「鬼腳」，畫面流出引起熱議。

老翁與員警的後面還有一位鄉村巡邏隊隊員，因為拍攝角度的關係，才讓前一張照片看似出現一隻「鬼腳」。（圖／翻攝自Facebook／香港警察 Hong Kong Police)

香港警方8日順利找到失智翁後，立即將人揹下山送醫治療，感人又溫馨的畫面，很快就上傳到臉書，結果有眼尖的網友發現，2人的背後平白無故「多了一隻腳」，而且完全看到上半身，嚇得網友紛紛留言「光天化日下撞鬼，多隻左腳，真邪門」、「那隻腳從哪來的？」、「好恐怖」、「靈異照？」、「多隻左腳，好邪呀」、「背了隻鬼，有兩對腳的」。

可是另一張照片可發現事實真相，原來除了一名員警背著老翁之外，2人的後面還有一位鄉村巡邏隊隊員，因為拍攝角度的關係，才讓前一張照片看似出現一隻「鬼腳」，沒想到後來卻在網路上掀起熱議。