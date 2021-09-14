國民黨主席改選進入最後倒數階段，候選人張亞中多次猛攻前新北市長朱立倫為「美國線民」及近日爆發3張總額500萬元支票案，選監會決議將張亞中校長送考紀會。不過，資深媒體人韋安發現，近日網路上流傳一份國民黨主席內部民調，他看完後認為，「張亞中異軍突起，看來大有機會」。

候選人之一的江啟臣今(13日)在臉書貼文表示，對於選監會決議將張亞中送交考紀會，深感詫異，認為選監委員會的決議，無助於解決黨內紛擾，盼監委員慎思並團結為重。江啟臣指出，張亞中校長的言行，可受社會與黨員公評，在主席選前2個星期選監委員會的決議，無助於解決黨內紛擾，甚至可能引發黨職選舉爭議。

媒體人韋安13日PO出網傳的國民黨內部民調。(圖/翻攝自 韋安 臉書)

江啟臣認為，他在登記參選前也已經正式請假，維持黨務中立，事後得知選監委員決議，深覺不安，望選監委員慎思，重新考量，衡量情勢，以黨內團結為重。江強調，主席選舉應該團結我們的契機，不是分化我們的理由。

對於黨主席選舉，韋安13日在臉書PO出一份「國民黨主席內部民調」，他表示，這份民調可信度到底有多少？不得而知，但從數據上看，電視辯論會後，張亞中異軍突起，看來大有機會，怪不得其他兩個陣營，目前都強力圍剿張，現在也搞不清楚，到底會棄誰保誰？