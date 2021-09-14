非洲豬瘟防疫之戰，為確保廚餘不成為傳播途徑，農委會9月1日起至9月30日禁止廚餘養豬，根據消息指出，農委會將在10月後有條件重啟廚餘養豬，並要求飼養登記199頭以下之畜牧場維持暫停廚餘養豬，並輔導轉型或離牧；200頭以上養豬場若要使用廚餘養豬，則需使用烹煮設備以90度高溫攪拌蒸煮1小時，相關細節將在近日公布。

上月一對越南裔母女透過郵寄夾帶豬肉製品來台，被檢警查獲並檢出非洲豬瘟核酸陽性，後續也在各縣市查獲越南豬肉製品檢出陽性，廚餘身為防疫的最後一道防線，是否繼續使用廚餘養豬，兩派說法至今各有己見。

因應防疫優先原則，農委會暫停廚餘養豬一個月，並以5億預算輔導農民改用飼料並提供價差補助，國內676場合法廚餘養豬場在9月底前的飼料差額補貼為每頭500元，而若是轉型補貼，即不再使用廚餘養豬者，將補貼每頭2500元。

消息人士透露，農委會在10月後將採有條件開放廚餘養豬，登記飼養規模199(含)頭以下者，維持暫停使用廚餘，並輔導其轉型或退場；200頭以上者，雖開放使用，也應落實蒸煮規定，並請環保署運用既有機制加強監督，地方環保機關應持續清除街頭巷尾私設的廚餘回收容器。

再者，請警政及衛生等機關持續查核高風險業者所售肉品之來源，並請各部會署配合修正相關廢棄物再利用規範並協助向職掌事業宣導，所產廢棄物應交由合法業者清除、處理或再利用。

然而有豬農不滿農委會的「有條件開放」做法，由於非洲豬瘟致死率100％，不像口蹄疫有疫苗，只要有本土出現案例，等於一個年產值上百億的產業走向夕陽，廚餘不可否認會是破口，農委會應該更嚴謹的評估才對。