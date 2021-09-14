國民黨立委、現任黨主席江啟臣。（資料照片）

國民黨主席改選進入最後倒數階段，中央選監委員會決議將候選人張亞中送考紀會，候選人朱立倫辦公室發聲明指出，對此提案過程一無所知，對會議結果深感錯愕，朱立倫已去電中常會代理主席蔣根煌，敬請黨中央收回成命，不要將張亞中同志移送考紀會。另一候選人江啟臣也在朱立倫臉書留言，他已經在8/17請假參選下屆主席，目前黨務已非他的職權，更無權過問，期待這場選舉能公平公正，選出符合黨員期待的候選人。

朱立倫臉書全文如下：

針對今天國民黨選監小組會議結果，我有三點聲明：

1、今日臨時召開之選監委員會係由國民黨中央組發會提出「本票樣張案」及「端正選風人身攻擊案」，由中央工作會報決議召開，朱立倫辦公室對此提案過程一無所知，對會議結果深感錯愕。

2、朱立倫剛才已經去電拜託中常會代理主席蔣根煌，希望黨內選舉以和為貴，有關對自己的「人身攻擊案」朱立倫概括承受！希望考紀會不要裁罰張亞中同志，敬請江啟臣主席及黨中央收回成命，不要將張亞中同志移送考紀會。

3、我們深信全黨黨員會透過黨主席投票，做出最明智的決定，但在深化民主的過程中難免會有陣痛！我們都必須以包容視之！希望此次黨主席選舉順利圓滿完成。

江啟臣晚間在朱立倫臉書留言：

朱前主席 晚安。

啟臣已經在8/17請假參選下屆主席，目前黨務，因參選中 #非我職權。

選務部分，因我也是候選人更無權過問，這不僅是保護本黨全體黨工遵守行政中立的規範，更是期待這場選舉能公平公正，選出符合黨員期待的候選人。

今日選監會議臨時召開，代表我與會的 陳明義議員，因為會議臨時召開不克出席，代表朱前主席的 姚江臨 前常委有親自出席，會議情形，姚 前常委一定清楚，望您詳查。

國民黨是中華民國最大的在野黨，受全民託付甚深，期待選舉過程能讓我們越選越團結。

晚輩

江啟臣 敬上