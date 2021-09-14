嘉縣民雄薪傳二手書店一對一課輔班成效卓越，因疫情影響大學生延後實體開學，這學期的課輔班也延至10月4日才開辦。（張亦惠攝）

嘉義縣民雄薪傳二手書店開辦弱勢學生免費課輔長達10年，翻轉至少2000名學生命運，這學期因大學生延後實體開學，課輔班預計10月4日開課，13日龍華科大圖書館送來上千冊藏書及書架，未來將分送到分部讓學生閱讀。

黃金山10年前回鄉開二手書店，後來找來大學生開設一對一課輔班，希望藉由教育翻轉清寒學生的未來，已經燒光他的千萬退休金，這幾年越來越多人知道他所做的事，也有許多鄉鎮邀請他去開課，目前除水上外，大林也將開課，鄰近也有其他鄉鎮邀約中。

13日下午由太平洋電纜董事長特助石清泉及龍華科技大學圖書館館長鄭馨，分別代表太平洋電纜董事長孫道亨及龍華科技大學副校長林如，將書籍、書架及椅子送到民雄薪傳二手書店，館長黃金山親自接待並致贈感謝狀。

黃金山說，現在越來越多人知道這件事，也越來越多人想幫忙，讓他很感動，日前龍華科技大學因圖書館電子化，傳來圖書館紙本書目電子檔請他挑選，由該校圖書館員逐一整理後將書籍捐贈給課輔班，13日運來了3447本藏書，目前先暫放在租借的倉庫，未來將送給分部使用。