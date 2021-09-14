隨著國家雙語教育政策的積極推動，除了教授英語的老師之外，幼兒園及國小工作者的英語力越發重要，因為所謂雙語教育之能否貫徹，不是把英文當作課程來教，而是在校園的日常溝通都要用流暢的雙語來進行。

中文自然不成問題，英文的溝通能力卻譲許多不是英語系科班出生的老師傷腦筋，有的人英文接觸或許荒廢已久，要在短時間重拾，還要能夠在教學環境中應用自如，感覺要耗費許多時日與功夫，如何針對需求讓老師可以加速成長，是教育部當前的重要課題。

校園常用英語這兩本書列舉各種情境會用到的語句和詞彙搭配CD，讓老師和家長可以現學現用。(圖/kidschool 英語圖書網)

除了政府相關單位安排的一系列進修課程之外，2000年曾標得台北市140所國小英語圖書配送專案，多年來也一直服務各級學校訂書的Kidschool 英語圖書網，獨家代理兩本幼兒園及國小教師常用英語，搭配CD，強調讓老師們英文不用強就可以輕鬆駕馭「融入式英語教學」。

Kidschool 英語圖書網每學期引進國外最熱門的書籍，分齡導讀，供各學校和0-15歳家長選購。(圖/kidschool 英語圖書網)

該系列書籍以活潑生動的插畫，精心設計校園中常發生的12-14項複合式學習情境，分別模擬149種幼兒及54種小學生平日在校園內的生活作息，以角色扮演的角度，列舉在課堂、在教室、在校園內各種時段會發生的情境及會用到的辭彙，教師或有興趣在生活中實踐雙語的家長都可以從書中隨意找到符合情境的英語語句與孩子互動，現學現用增加自己的雙語力。

在這個e速時代，在工作或學習上要能夠游刃有餘，效率非常重要，配合中英雙語教育政策的緊迫推進，教師或家長們如果能在忙碌的工作與生活中，找到一個快、狠、準又極其方便能夠輕鬆簡易提升自己雙語力的工具書，隨手可參閱、隨時可聽音練習、同時在日常立即可應用，確是美事一樁。