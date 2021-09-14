運彩足球「正確進球數」玩法簡單、好玩、賠率高，廣受大家喜愛，如果再加上「串關」，賠率連續相乘的結果，中獎獎金就很容易高達百倍、千倍甚至萬倍，小小的投注有機會抱回大大的獎金，今天就來分享一位購券者如何以2500元「串關」足球「正確進球數」抱回90萬元獎金的實例。

專挑「0球」串3關 他抱回90萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

足球正確進球數玩法。(台灣運彩提供)

足球「正確進球數」玩法有6個選項，大家可以猜一場比賽法定比賽時間結束時(即90分鐘加傷停補時) 2隊進球的總數，總共有6個選項，分別為「0球」、「1球」、「2球」、「3球」、「4球」或「5球 (或以上)」，每個選項的賠率大約介於3～18倍之間，是運彩賠率相對高的玩法之一，通常「0球」及「5球 (或以上)」選項的賠率會較高(因為賽果出現的情況相對少)、「2球」及「3球」選項的賠率則相對較低(因為賽果出現的情況相對多)，當然如果比賽的2隊有特別的得分或防守能力，則另當別論。

正確進球數範例。(台灣運彩提供)

運彩「串關」是指購券者選擇2場或2場以上(最多8場)的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起投注，所有串的場次如果全數過關，就可以把每1關的賠率連續相乘，把獎金變大的一種投注方式。

運彩串關說明。(台灣運彩提供)

台中南屯區就有1位投注站的客戶他專挑足球「正確進球數」「0球」的高賠選項進行串關投注，8/3他以2500元串3關，分別為「巴西Vs. 墨西哥 正確進球數0球賠率8.50倍」、「河北Vs. 上海申花 正確進球數0球賠率8.50倍」及「西班牙Vs. 日本 正確進球數0球 賠率5.00倍」等，比賽結果全部命中，賠率連續相乘高達361.25倍，開心抱回903125元獎金。

2500元串3關抱回90萬元。(台灣運彩提供)

2500元串3關抱回90萬元彩票。(台灣運彩提供)

目前廣受大家喜愛的歐洲5大足球聯賽(英超、西甲、法甲、義甲以及德甲)新的球季已陸續開踢，大家可以好好把握投注機會，這位眼光精準購券者的成功經驗大家可以納入投注參考，也許下一個抱回大獎的就是你。