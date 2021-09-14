美國一名幸運兒在同一家彩券行連買3次刮刮樂都中大獎，總共刮中210萬美元（約新台幣5819萬元）。

美國北卡羅萊納州男子斯普勞恩（Terry Splawn）是超級幸運兒，2019年第2度刮刮樂刮中100萬美元大獎。

綜合美聯社、《夏洛特觀察者報》（Charlotte Observer）報導，居住在美國北卡羅萊納州康科德（Concord）的男子斯普勞恩（Terry Splawn），6日花20美元（約新台幣550元）在當地一間名為山姆小店（Sam’s Mini Stop）的彩券行買刮刮樂，結果幸運刮中10萬美元。

特別的是，這已經不是斯普勞恩頭一次在山姆小店刮中大獎，甚至還是他的第3次。2017年4月，斯普勞恩在這家彩券行買了另一張刮刮樂，結果中了100萬美元。2019年3月，他也在山姆小店刮中100萬美元。

《夏洛特觀察者報》指出，第一次刮中100萬美元的機率是124.8萬分之一，第2次刮中的機率是180萬分之一。

斯普勞恩第2次中獎時還興奮自問，「發生這種事的機率是多少」，「我真不敢相信我中樂透不只1次，還是2次，我只是想說，『這不可能發生。』」

北卡羅來納大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）統計學教授韓寧（Jan Hannig）表示，同一個人贏得2次百萬美元樂透確實「罕見」，「但也不是罕見到不可能。」

6日斯普勞恩第3次中獎的機率是308萬分之一，當天正好是美國勞動節，他興奮說真的是「非常好的驚喜」。

扣掉稅賦，斯普勞恩最終可從10萬美元大獎中實拿7萬756美元（約新台幣196萬元）。