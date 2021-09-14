男人自慰天經地義，女人自慰卻羞於啟齒，即便性別平權意識抬頭，現今社會對於「性」仍存在這樣的刻板印象。但最近一項調查發現，台灣兩性的自慰次數差距逐漸縮小，從2020年相距78％降至2021年的68％，意味愈來愈多女性認為「自慰」這件事女人也有自主權、也擁有讓自己身體享受愉悅的權力。

根據女性情趣用品業者Womanizer的調查，2020年，台灣男性自慰139次，女性31次，兩性差距78％；2021年，國內男性自慰次數降至102次，女性則微幅上升至33次，兩性自慰次數的差距縮減至68％。

這項調查也顯示，國內47.5％女性完全不會自慰，男性只有16.8％，但是男女都高於全球的統計；根據同份調查，全球約三分之一（33％）女性受訪者表示從來不自慰，男性則約14％完全不自慰。

●男女性慾相差不大 自慰次數卻相距近7成

雖然從台灣到全球，男性自慰次數都比女性來的多，但男女性的性慾卻相差無幾。根據受訪者對於性慾的自評分數，從1（極低性慾）到10分（極高性慾），台灣男性對自己的性慾評分是6，女性是5.76，顯然女性自慰次數不多，但依然也有性的需求和慾望。

可是，社會風氣的框架仍束縛女人追求身體愉悅的自主權，或者說，即便有需求也只能躲在角落，難以公開討論。調查發現，46.6％的台灣人認為男性自慰是可被接受，而且超過三分之一的人認為男性比女性可以更公開地談論自慰，男性有更高性慾並需要更多自慰。但只有3.3％的人認為女性自慰是更容易被接受。

長期以來，國內的性教育多停留在青春期、月經、懷孕／生育、男女之間的性、女性／男性解剖學及生殖系統，可能也是造就「自慰不平等」的原因之一。這份調查中，95％的人沒有接受過自慰的教育，只有15％的台灣受訪對象表示有在課堂上討論過陰蒂的完整大小及功能。

專家認為，女人擁有對自己身體的自主權，取悅自己的身體不需感到羞恥。(圖片來源 / shutterstock）

●性治療師：女人讓自己身體舒服愉悅並不可恥

但女性的「平等自慰」真的提升了嗎？還是只是因為男性自慰次數減少，因而縮短了男女性自慰次數的差距？

根據Womanizer性賦權主管Johanna Rief的解釋，推測是疫情限制，男性在家中的獨處時間或隱私變少，在無法觀看成人影片、少了視覺刺激，加上伴侶或室友的存在，讓男性自慰的次數也減少了。

嵩馥性健康管理中心主任、性治療師童嵩珍則認為，儘管這份調查的數據可能被過度解讀，例如兩性自慰次數差距縮小，可能只是男性自慰次數下降，並非女性自慰次數明顯上升，又或者受訪者隱匿，無法呈現真實樣貌，再者，男性生殖器官外顯，容易受到刺激而勃起，女性生殖器則內隱，自然男性的自慰次數通常比女性來的多。

但她仍肯定女性的性權應該被重視，「女性不該為了自慰、讓自己的身體開心舒服，卻感到羞恥，甚至覺得自己是淫蕩、欲求不滿。」

●自慰能放鬆、發洩、愉悅 但無法增加兩性親密關係

從許多媒體報導中可以發現，自慰會對女性生理帶來許多益處，例如預防疾病、增進血液的通暢、更容易達到性高潮，甚至還有減重等效果，但童嵩珍認為，這些好處都可以從運動中獲得，更重要是了解自慰達不到什麼？

「自慰，尤其是一個人的，目的之一是為了放鬆，二是為了發洩，但唯一無法增加的是『兩性親密關係』，」童嵩珍說。

在性治療裡，她聽見太多的個案，不論是男性或女性，都有自慰的行為，而自慰的理由千百種，其中，放鬆是最多的，其次是因為有性慾，只不過兩人的性行為「成本太大」，必須滿足對方做愛前的要求，所以選擇自己解決，當然也有人就單純只是想「來一下」。但大抵來說，自慰無非是為了「開心、愉悅」。

專家認為，雖然自慰不能增加兩性關係，但男女都不須把自慰當成對手，只要對方開心，兩人都該感到開心。(圖片來源 / shutterstock）

●自慰、情趣用品非競爭對手 善用讓伴侶開心

但自慰會不會影響兩性親密關係？

童嵩珍直言，自慰是自己和自己的愉悅關係，不用在意別人的評價，好比吃自助餐，單純只是想吃飽或時間緊迫，不用與人分享法式大餐，也不用付出太大的成本；而與人發生關係是尋求更多的刺激，也是增進親密關係較好的方式。

「但有些人卻把自慰或情趣用品當成競爭對手。」看到伴侶自慰或使用情趣用品，有些人會擔憂伴侶是不是不愛我了？為什麼寧可跟情趣用品玩卻不跟我玩？覺得被忽略、不性感，甚至跟成人影片中的女人較勁、跟男人的雙手較勁。

「但良好的兩性關係是對方開心，你也跟著開心，而不在於透過什麼樣人或事物使彼此開心，」童嵩珍認為，借助情趣用品，可以讓彼此更開心，成為同一陣線的夥伴，而不是要對方在自己與情趣用品之間擇一；假使行房到一半沒力了，也可以派情趣用品上場，「重點在於另一半在過程中是開心的。」

她認為，其實自慰有助於達成更和諧的兩性關係，在性治療過程中，她也常鼓勵男女在伴侶面前自慰，甚至協助另一半自慰，因為自慰能讓自己懂得如何討好自己，也知道另一半如何經由自慰獲得愉悅，只不過大部分人還是做不到，甚至被對方發現自慰時會感到羞恥、難以為情，感到對不起另一半。

●沒有正確自慰方式 練習認識自己、觸摸尋找愉悅感

至於該如何自慰？有沒有建議的自慰頻率、方式？童嵩珍笑說，其實沒有所謂正確的自慰方式或頻率，只要自己感到舒服、愉悅就可以，只是有些人的自慰方式過於特殊、刺激太強烈，造成和另一半發生性行為時反而無法達到高潮，才會在性治療時先透過調整自慰的方式訓練起。

如果女生不懂得如何自慰，現在網路上也可以獲得很多資訊，甚至參考成人影片的女主角，試著撫摸自己的身體，尋找哪個部位是會讓自己感到舒服。又或者先對著鏡子，看自己的性器官，知道這些部位在哪裡，然後用手或器具撫觸，看看哪個部位有感覺，再試著讓自己達到性高潮，「其實沒有那麼難，就看願不願意脫掉社會對女人『清純』的束縛。」