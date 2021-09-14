維他命（vitamin 維生素）是我們最常吃的營養補充品，許多營養師與醫師都在爭論到底有沒有必要補充，甚至零星的一些研究會指稱補充維他命不但不會幫助健康，可能還會導致健康的風險，像是癌症等。

網傳男性補充B群會大幅提高40-50%的肺癌風險，這是真的嗎？該怎麼解讀呢？

這篇文獻源自於一起大型的流行病學觀察研究，這類型的研究主要是有上萬甚至數十萬人的收案人數，長期且定期的填寫問卷和回報健康資料以形成資料庫，學者再依據這資料庫來分析問卷中各個因子與疾病發生率、死亡率等關聯性。

而網路上流傳的訊息是引自於一起外電報導，內容源於臨床腫瘤學期刊的一篇研究，研究數據就來自於Vitamins and Lifestyle計畫（VITAL）的長期追蹤資料。

在VITAL計畫中，共有7.7萬人年齡介於50-76歲的華盛頓州民眾參與，而這篇研究主要就是想要了解葉酸、B6或B12的補充，與肺癌罹患風險的相關性。若是以這篇研究就說補充維他命B群反而提高罹癌機會，問題在哪呢？

●維他命B群有很多種，不能一以概之

在VITAL研究中，發現抽煙的男生，若大量補充「維他命B6」或「維他命B12」，會提高肺癌的罹患風險，而維他命B群種類有接近10種，而每一種維他命的功能都不一樣，風險當然也就不一樣，所以就以VITAL計畫來闡述補充維他命B群會提高癌症風險，是不對的。

●這篇研究只講肺癌，不能延伸到其他癌症

癌症的種類有很多種，即便是同一個器官都有不同型態的癌症，在這篇文獻只針對肺癌做分析，因此不能說過度詮釋至所有「癌症」！

●只有高劑量才提高肺癌風險，少量補充沒有影響

在這篇VITAL肺癌分析研究中發現，男生若是以「單錠」形式補充維生素B6或維生素B12，肺癌風險分別提高了40%與33%。而單錠的劑量一般會遠高於綜合錠。

若是單錠或綜合補充錠的劑量加總，每天補充超過20毫克的維他命B6，就會增加86%的肺癌風險，每天補充55微克的維他命B12，也提高了98%的肺癌風險。

進一步針對抽煙的男生進行分析，如果這樣高量的補充維他命B6或B12，達10年以上，肺癌罹患率更比起沒補充者提高了3-4倍。不過，每天補充少於20毫克維他命B6和55微克維他命B12，對於是否有抽菸的男生，都沒有提高肺癌風險！

●補充單錠才有問題 補充綜合錠劑並未提高肺癌風險

在這篇研究中，並未發現吃「綜合錠劑」會提高罹癌風險，也只有高劑量的B6與B12才增加肺癌風險以我們最常吃的B群綜合錠來說，維他命B6的劑量約在10毫克，維他命B12的劑量約20微克左右，所以依照我們的補充習慣，應不至於造成太過量的問題。

●到底要不要補維他命B群呢？營養師推薦你這樣補！

消費者通常是認為想要促進代謝或者是提神才吃B群，但其實都沒想過我們現在攝取夠不夠。我們是攝取不足而補到足夠，還是說攝取夠了又補充呢？

依照建議攝取量來說，我們的B6攝取狀況大致都有滿足建議攝取量，但以血液中含量來說，接近10%的成年人（19歲以上）是缺乏的，B12攝取狀況也遠高於建議攝取量，但血液中缺乏比例可達30-50%。

老實說，這是一個滿弔詭的狀況，對於維他命B6與B12，我們飲食狀況不差，但血液缺乏的問題並不輕，以目前的數據尚無法做定論，值得未來更進一步調查。