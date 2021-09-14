每個人在挑選朋友時，都會透過觀察一個人的人品好壞，來判斷對方值不值得深交。搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、天秤座、金牛座的人個性低調善良，是熱心腸的人，因此風評很好，朋友滿天下。

▍1.巨蟹座

巨蟹座個性溫柔善良，心思細膩，怕麻煩別人，還見不得別人受苦，非常熱心腸，常常給人一種脾氣超好的感覺，因此朋友們對他們評價都很高。在生活中，巨蟹座看待事情的眼光很寬容，很會照顧人，只要看到有人心情不好，他們就會不求回報陪在對方身邊，總是能夠感同身受，讓人感到非常溫暖。

▍2.天秤座

天秤座情商、智商皆高，向來是名聲滿分的大好人，不論外在還是內在都很出色，堪稱是零缺點的完美人物。在社交場合中，天秤座從不得罪人，真誠有禮貌，屬於脾氣溫和的好好先生，而且他們對朋友很好，是出了名的有義氣，甚至好到會讓另一半吃醋，是很值得深交的朋友。

▍3.金牛座

金牛座天性低調善良，雖然不是個性很外放的人，但是只要和他們熟識，就會懂得他們的好，他們做人做事堅韌認真，優點非常多，是一個很有想法和智慧的星座，雖然平時總是跟朋友嘻嘻哈哈，但是若真的有事想找他們幫忙，金牛座往往是第一個挺身而出的人，願意真誠地替對方解決問題。