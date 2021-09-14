謝京穎看著潘柏希下水。（民視提供）

潘柏希、謝京穎都濕身。（民視提供）

謝京穎跟潘柏希在民視八點檔《黃金歲月》飾演醫學院的同學，日前有一場戲是潘柏希好不容易拿到醫學界權威的演講入場券，卻飛到校園池塘，謝京穎眼睜睜看到潘柏希下水撈門票。潘柏希表示，拍攝當晚天色昏暗，現場看不到水池底下有什麼，但在拍攝當下一直覺得有生物游進去褲管，下意識就叫了出來。

潘柏希說，他每一次演八點檔都要落水，《大時代》去跳過基隆河、《多情城市》也落水，這一次是到湖中撈紙，自嘲現在是8點檔的「水男孩」。他小時候看過有人把鱷魚放在湖裡放生，所以自己下水前就覺得心裡毛毛的，深怕湖裡也有鱷魚。導演一聽就開玩笑說：「有可能耶！這鱷魚是有可能被放生的喔！」為了讓潘柏希真實演出很著急的模樣，導演還加碼恐嚇「在水中一有狀況就趕快上岸」，讓他更加緊張。

謝京穎則為潘柏希捏了一把冷汗，她說一方面湖中的味道不是很好聞，二來看到潘柏希相當緊張，也讓她很害怕，幸好工作人員動作迅速，順利完成這一場重頭戲。謝京穎雖然不用下水，但之後開始下雨，兩人還是照樣「濕身」。

謝京穎劇中因愛慕潘柏希，最近常收到毒舌網友留言嗆聲，要她「不要再當蜘蛛精了」，讓她哭笑不得，直說這是很酷的稱號。面對許多可愛或脫序的留言，演員表示有討論都好，被罵的言論就看看就好，反而更有動力在表演上。