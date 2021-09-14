日本厚生勞動省今天召開審查小組會，討論因打COVID-19疫苗導致健康出狀況者申請救濟補助的案例，結果決定對所有37名因過敏反應申請救濟補助者，都將給予醫療費等補助金。

讀賣新聞報導，厚生勞動省（相當於衛生福利部）針對37名打了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後出現急性過敏性反應（anaphylaxis）等症狀的民眾所提出的申請救濟案例開會討論，結果認定這37人出現的症狀與打疫苗有關係，所以決定支付這些人醫療費等補助金。

這37人都是女性，年齡在21至87歲之間，這些人向政府申請適用救濟補助。

厚勞省今天召開的專家學者會議決定，將對這37人給予醫療費及醫療補助，醫療補助每月3萬5000日圓（約新台幣9000元）至3萬7000日圓。

這些人當中有19人出現過敏性反應（anaphylaxis）、12人出現疑似過敏性反應、6人出現急性過敏性反應的症狀。

到目前為止，日本因接種COVID-19疫苗導致健康受損而申請救濟獲准者共66人。（編輯：林治平）1100914