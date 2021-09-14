大陸福建省在短短3天之內出現了76例確診病例，同時感染者已蔓延至莆田、泉州與廈門3地，由於已有數萬人由莆田外出，情疫可能還會外溢到其他縣市。這次福建疫情有2個重點值得台灣防疫工作特別警惕，一是從新加坡入境的疫情破口林姓男子，Delta病毒的潛伏期超過21天才傳染給他的孩子，並在第28天後繼續傳染給其他人；二是他的孩子在學校中傳給其他同學，並由同學傳染給他們的家人。由於絕大部份國家的兒童都尚未排入接種疫苗，包括台灣在內，因此應該特別警惕開學後小學校園成為防疫工作的重大缺口。

據大陸疾控中心公佈訊息顯示，這次福建疫情傳播的起源是來自於一名由新加坡入境的林姓男子，他8月4日在廈門機場入境後，進行集中隔離14天，8月19日再轉運至仙游縣集中隔離點繼續集中隔離7天，此後在家進行7天的居家健康監測，合計28天。

疫情擴散的福建省莆田市仙遊縣進行全員核酸檢測，連襁褓中的嬰兒也不能免。（圖／中新社）

這段期間不僅沒有任何症狀出現，在前21天的集中隔離期間，林姓男子共進行了9次核酸檢測和1次血清檢測，結果均為陰性。一直到9月10日，當地政府的溯源檢測中，他才被檢測出陽性。可是他在居家隔離期間，早已將病毒傳染自己家人與孩子。隔離結束後林姓男子開始正常活動，病毒隨之擴散。9月初開學後，被感染的孩子進入校園，把病毒繼而傳染給同學。這一輪疫情由此形成。到9月12日，此次疫情已形成了鋪頭小學和協勝鞋廠為中心的2條傳播鏈，再由這兩條傳播鏈擴散到泉州和廈門等地。到13日下午為止，2條傳播鏈已造成76人確診，其中有15名小學生屬於同一所小學，年齡在10-12歲，這使得有300萬常住人口的莆田進部分「封城」狀態。

這次的福建莆田疫情，最令人震驚的是感染源頭林姓男子的病毒潛伏期長達38天，其間還做過9次核酸檢測與1次血清測驗，竟然毫無跡象，最後還是因為學校的孩子們發病確診後才在第38天的核酸檢測中追查出最初感染源，顯示Delta病毒確實非常狡滑。其次，最值得警惕的是尚未接種疫情的小學生成為這次疫情防控環節中的主要破口，並擴大為家庭式傳染，而且傳染速度極快，已經出現第4代傳播。至目前所有被感染的19名孩童中年齡最大的12歲，最小僅3歲，全部都未接種疫苗。

美國的青少年已開始接種疫苗，但12歲以下的孩童目前仍無疫苗可用，疫情卻已在孩童中擴散開來。目前美國新增確診病例中，每5個就有一個是12歲以下的孩童，這已形成每個有孩裡家庭的重大危機。（圖／美聯社）

據專家分析，Delta病毒感染者一般病毒載量都特別高，長時間潛伏的可能性很小。在此之前，Delta最長潛伏期記錄是在揚州測得的18天，揚州此例先前做過10次核酸檢測全部是陰性，到第11次才測得陽性。因此有專家懷疑林姓男子可能是隔離期間與其他隔離人員發生交叉感染，因為同一航班有一人在集中隔離時檢測出陽性，但目前尚未就彼此關係進行基因測序，因此還有進一步結論。

福建莆田市莆田學院附屬實驗小學才開學沒幾天，就因疫情暫停到校上課，改為網上教學。（圖／中新社）

目前最令人擔心的是一旦Delta病毒進入小學校園後快速傳播，由於兒童都未接種疫苗，Delta病毒傳播毫無阻礙，大量兒童曝露於病毒威脅下，不只令家長們特別擔心孩子們的健康，也擔心孩子從學校中帶回病毒。

這樣的臆測之愛並非危言聳聽，除了福建的例子之外，美國近期在學校開學後的疫情快速惡化，其中就有一大部份感染的是上小學的兒童們。據美媒報導，雖然疫苗接種率已高達6成以上，但近幾個月來美國疫情不斷惡化，尤其在中小開學後，確診人數更是暴增。到本周為止，全美兒童新冠確診已達到了歷史最高峰。全美35州已有1萬4千多所學校關閉。從疫情發生以來，兒童感染總數已超過500萬，而最近一周全美新增病例中22.4%都是兒童，人數超過25萬，其中有2萬餘名孩童因重症入院。也就是說，每5名感染者中就有一個是孩子，暫無疫苗可打的孩子，成了病毒攻擊下最脆弱的群體。

外國通訊社轉發陸媒的照片顯示，上海台商學校已開始為學童接種新冠疫苗。（圖／路透）

為人父母者都有相同心理，寧願自己冒感染風險都不願孩子們受苦。過去孩童感染率極低，但現下的情況完全不同，未接種苗的孩童已成為Delta病毒攻擊的脆弱環節，在台灣Delta疫情激烈攻防之中，恐怕不能忽略中國、美國與其他國家疫情中有關孩童防疫安全的趨勢了。