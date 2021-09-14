美國股市在上週連跌數日後今天反彈，道瓊工業指數和標普500指數收紅，那斯達克指數小跌，投資人靜候本週將公布的經濟數據和聯邦準備理事會將舉行的會議。
道瓊指數終場上漲261.91點，或0.76%，收在34869.63點。標準普爾500指數上漲10.15點，或0.23%，收在4468.73點。
那斯達克指數小跌9.91點，或0.07%，收在15105.58點。費城半導體指數則上漲33.02點，或0.97%，收在3449.68點。（譯者：林治平）1100914
美國股市在上週連跌數日後今天反彈，道瓊工業指數和標普500指數收紅，那斯達克指數小跌，投資人靜候本週將公布的經濟數據和聯邦準備理事會將舉行的會議。
道瓊指數終場上漲261.91點，或0.76%，收在34869.63點。標準普爾500指數上漲10.15點，或0.23%，收在4468.73點。
那斯達克指數小跌9.91點，或0.07%，收在15105.58點。費城半導體指數則上漲33.02點，或0.97%，收在3449.68點。（譯者：林治平）1100914
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。