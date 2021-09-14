美國撤軍阿富汗過程混亂，飽受批評。美國國務卿布林肯今天出席國會首場公開究責聽證會，親上火線回應質疑，他重申撤軍是正確決定，續留只對中國有利，也強調會履行對台灣承諾。

美國8月30日完成阿富汗撤軍行動，終結長達20年戰爭。但由於阿富汗政府垮台速度比美方預期快上許多，導致撤離過程混亂不堪，重重打擊美國國際形象，外界也質疑美國未來是否也會拋棄台灣等區域盟友。

眾議院外委會今天舉辦國會首場撤軍究責聽證會，布林肯（Antony Blinken）透過視訊出席，是唯一列席作證的總統拜登（Joe Biden）政府官員。

在這場超過4小時的聽證會，兩黨議員互相指責。民主黨人指控是前總統川普（Donald Trump）政府任內與民兵組織塔利班（Taliban）達成協議，才造成撤軍混亂；共和黨人則歸咎拜登政府，並質疑為何撤軍過程有13名美軍喪生，拜登仍敢宣稱任務「成功」，更有議員要求布林肯辭職下台，以示負責。

除追究哪任政府該負最大責任外，部分議員也關切美國撤軍過程所引發盟友的憂慮。

共和黨籍眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）表示，他剛從烏克蘭回來，之後要去台灣，那裡人民都「怕得要死」。他詢問布林肯，是否願意清楚表示若烏克蘭、台灣分別受到俄羅斯、中國侵略，美國會盡一切所能支持並捍衛他們。

布林肯回應說，美國會履行對「兩國」（both countries）的承諾，包含在「台灣關係法」下對台灣的承諾。

針對中國官媒利用美國撤軍對台灣人大打心理戰，布林肯則表示，中國最想看到的就是美國再次派軍進入阿富汗，未來5年、10年乃至20年持續深陷戰爭泥沼，「這麼做極度不符美方戰略利益，卻對中國十分有利」。

布林肯說，撤軍阿富汗後，美國處於一個更有利位置，能更好面對當前挑戰和威脅。

布林肯表示，他願為自己所做的每個決定負責，也願意接受究責，這正是他出席聽證會的目的。但他強調，終結美國最長戰爭、不再送下一個世代美國人去阿富汗打仗與喪命，是正確的決定。

繼眾院外委會後，參議院外委會明天也將召開公開聽證會，檢視美國撤軍過程，布林肯也是唯一列席作證官員。（編輯：林治平）1100914