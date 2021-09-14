颱風遠離，今起一連4天恢復典型夏季天氣，中午過後慎防「劇烈天氣」發生。氣象專家吳德榮指出，今各地高溫和前陣子相比不算太熱，僅東部達36度。午後對流發展，主要降雨集中在山區，以及靠近山區的平地，提醒民眾留意。

今天起至周五一連4天，全台天氣上半天相對穩定，中午過後受對流發展影響，天氣有明顯變化。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指午後強對流發展，山區最旺盛，不排除有雷擊、強風驟雨的劇烈天氣出現；雨區大一點的，也會擴展至附近平地。

今晨西南風與陸風輻合，西南部也有陣雨或雷雨機率。今各地氣溫：北部23至35度、中部23至35度、南部24至33度、東部23至36度。

璨樹颱風已抵達長江口，由於進入「鞍形場」，導引氣流弱、呈現滯留打轉，後天起開始往東北東移動。上海雖在潛勢預測圖的路徑邊緣，不過預估璨樹登陸機率低，侵襲上海機率不高。