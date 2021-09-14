輝瑞/ BNT疫苗最快下周三 （22日）將於校園開打，接種對象為12至17歲的國高中生，新北市某國中黃姓教師表示，上周就已回收學生的接種意願書，班上28名學生，僅2人因有嚴重過敏及氣喘史，擔憂引發不良反應，而放棄接種，施打意願高達93%。

擔任七年級班導師的黃姓教師接受《中時新聞網》訪問指出，相較AZ及莫德納，多數人對BNT較陌生，因此這段時間有不少家長詢問「真有施打的必要嗎？萬一產生不良反應怎麼辦？」他向家長表示，目前BNT是臨床上唯一給青少年施打的疫苗，錯過這次造冊施打，下次恐再也沒有機會；且不良反應所產生的不適，與確診新冠肺炎相比，兩者是可以衡量的。

黃姓教師說，家中2名子女剛好也是這一波造冊施打對象，兩人都有接種意願，但若是打了之後，發生不良反應，「也會去面對，因為總比染疫確診的好。」

黃姓教師表示，看到許多長者苦等不到第二劑莫德納，第二類施打人數卻不斷膨脹，指揮中心走一步算一步的疫苗策略「真得很糟糕」，希望同樣事件不會發生在學生身上，能確保學生有第二劑，產生完整保護力。同時他也建議，校園算是高度群聚的地方，希望教師的第二劑疫苗能AZ混打BNT，以提高防護力。

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