日媒報導，日本時間今天上午7時46分（台灣時間6時46分）東海道南方外海觀測到規模6.2地震，最大震度3。關東地區包括東京都千代田區等多處觀測到震度3。這起地震沒引起海嘯的危險。

日本放送協會（NHK）報導，這起地震的震央在東海道南方外海、地震深度450公里，規模6.2，最大震度3。觀測到震度3的地區有東京都千代田區、茨城縣笠間市與取手市、櫪木縣鹿沼市與高根澤町。

觀測到震度2的有宮城縣岩沼市、大河原町、松島町。福島縣的磐城市、相馬市、田村市等。