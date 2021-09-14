高雄市前鎮區復興新巷一棟五層樓公寓，今天（14日）清晨5點多發生火警，大批警消前往灌救，在1樓救出受困的一對夫妻，但55歲王姓男子和53歲朱姓女子救出時皆無呼吸、心跳，緊急送醫搶救中。其他2、3、4樓住戶，也都由消防分隊疏散出來；相關起火原因，火調小組正在調查釐清中。

前鎮區復興新巷88號1棟5樓公寓今清晨5時許竄出火舌，警消獲報趕緊到場，消防局出動24車57人前往搶救，5時38分火勢控制，5時46分火勢撲滅，火勢經半個小時控制、撲滅，警消在公寓2、3、4樓疏散出12人，隔壁87號也疏散5人，均受到驚嚇。

不過，受困1樓的這對夫妻被警消救出時已無呼吸、心跳，其中朱女送阮綜合醫院搶救中，目前恢復生命徵象，但未恢復意識，因吸入性肺炎，轉加護病房繼續治療觀察中。據了解，火災現場是為5樓公寓建築物，初步研判在1樓燃燒，火警發生原因仍待調查。