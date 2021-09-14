新北幼兒園群聚累計30人染疫，其中21人的基因定序結果是Delta，引人擔憂，但指揮中心目前的接種策略仍以衝高第一劑覆蓋率為主。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，英國研究指出，面對Delta疫苗的保護力越來越低，只打1劑疫苗的保護力只有10％，除了努力提高第二劑的接種率，英國政府也決定開打第3劑疫苗，並將採取混打的方式，前2劑打AZ者，第3劑就接種BNT。

蘇一峰昨在臉書上分享，英國研究發現，面對Delta變異株，疫苗的保護力越來越低，在英格蘭當地接種2劑疫苗，18至64歲的人在5月的保護力還有64％，但到了6月就只剩下49％，如果只打1劑疫苗，那麼保護力則只有10％。

蘇一峰補充說，這個研究沒有65歲以上族群的保護資料，是因為65歲以上的人已經全體打疫苗了，所以缺乏沒打疫苗的對照組。

蘇一峰指出，英國政府也通過開打第三劑疫苗，而且決定使用混打取得更強大的免疫力，並強調這是根據科學證據所做出的決定，因此過去接種2劑AZ的族群，第三劑將打BNT；過去打2劑BNT的人，第三劑則會接種AZ。

貼文引起網友討論，「目前只有打到第一劑的人覺得很害怕」、「我2劑都是打AZ，期待第3劑可以打到BNT」、「還說什麼第三劑，現在還有人連第一劑都沒有打到，真的超無言」、「不知道何時可以開放混打BNT」。

第九輪BNT疫苗預計在9月25日至10月2日開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前BNT疫苗主要還是規劃打第一劑，未來則會看到貨量，開放部分給混打使用。目前台灣僅開放醫護可以混打疫苗，至於先前打過第一劑莫德納的民眾想混打BNT恐得再等等，因為指揮中心認為這樣混打的科學證據還不足。