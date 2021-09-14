洋基隊賈吉轟出追平比數的3分全壘打。（MLB臉書）

美聯東區季末戰況激烈，除了光芒穩定佔著分區王座，其餘藍鳥、紅襪、洋基都達到80勝，美聯兩個外卡席位也都是美東球隊佔著，這讓他們接下來幾乎每一場比賽都成為生死鬥。洋基14日靠著「法官」賈吉(Aaron Judge)的3分炮續命，延長賽打敗雙城，拿下重要的第80勝，與勁敵紅襪、藍鳥保持在1場勝差之內。

洋基最近10戰苦吞8敗，在8月中累積的一波13連勝全部賠光，再度陷入與紅襪、藍鳥的肉搏戰。地鐵大戰敗給大都會之後，洋基再度遇上老朋友雙城，自從2015年以來，洋基、雙城43次交手，洋基贏了33場。

雙城已經不在季後賽競爭行列，但也無意乖乖就範，首局就擊出雙轟，加上第3局的另一轟取得5比0領先。洋基以零星反擊追回2分，接著在8局下，洋基兩出局一人在壘的時候，大都會總教練波德利(Rocco Baldelli)遭到主審驅逐出場，因為波德利對於洋基賈登納(Brett Gardner)獲得四壞球保送感到不爽。

從重播來看，賈登納應該是被三振了，但主審堅持原判，成為兩出局兩人在壘。大都會此時換投手，波德利的不祥預感果然應驗，下一棒輪到賈吉，他一發石破天驚的3分炮隨即把比數追平，個人本季第33轟！

延長賽第10局下半，洋基捕手桑契斯(Gary Sánchez)擊出一支安打成功收下勝利，這都要感謝突破僵局制（二壘有起始跑者），所以只要一支安打就分出勝負了。