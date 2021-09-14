飯店業者華園(2702)「起家厝」六合本館已於8月底熄燈謝幕，由於有第三方規畫向新業主永碩投資承租經營防疫旅館，董事會通過觀光旅館營業執照更名案，授權董事長全權處理更名事宜，並通過執照轉讓及委託經營案，預計11月1日召開股東臨時會提請表決。

由於新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球觀光產業，華園5月初決議視營運狀況，以適當價格處分六合本館土地及建物，7月初以27億元賣給永信建大股東永碩投資，處分利益估約19億元，交易預計第四季完成，以實收資本額11.04億元估算，可望挹注每股盈餘達17.2元。

隨著六合本館出售、並於8月底結束營業後，華園目前在台灣仍有草衙道館，未來將尋覓100～150客房規模的合適標的，設立新飯店據點經營，館外餐飲品牌「獅寶煲」港式煲仔飯亦評估持續拓點。

此外，華園目前在美國有5間飯店，7月中宣布調整布局，擬購置加州聖荷西費利蒙SpringHill Suites酒店、並處分加州矽谷紐華克TownePlace Suites酒店，調整後仍維持5間規模不變。其中處分案預計第四季完成，屆時亦可望認列處分利益。

華園2021年上半年合併營收3.25億元、年減5.73％，營業虧損0.82億元、虧損年減11.33％，業外虧損0.69億元、虧損年減3.33％。不過，因所得稅利益減少，使稅後虧損0.93億元、虧損年增7.96％，每股虧損0.85元。