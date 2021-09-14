璨樹颱風遠離台灣後，下個颱風何時生成？氣象達人彭啟明表示，周末到下周菲律賓東方海面仍有颱風發展機會，氣象專家賈新興則分析，未來有2波有利颱風生成環境，時間點分別在9月21日至9月底，以及10月15日至11月上旬。中秋連假天氣則相當穩定，周六午後各地有局部短暫雷陣雨，周日至下周二午後雷雨集中在山區。

彭啟明今天在臉書上表示，璨樹颱風走後，菲律賓東方海面仍有許多熱帶雲簇，下周仍有發展成低壓的條件，某些預測模式顯示，周末到下周仍有颱風發展機會，在大趨勢上的確如此，不過時間有點遠，不確定性非常高。

賈新興也在臉書表示，從有利颱風生成指標圖顯示，預估下一波有利颱風生成環境落在9月21至9月底，隨後進入短暫休息，預估10月15日後再進入有利生成環境，持續到11月上旬左右。

中秋連假天氣方面，彭啟明指出，從周三(15日)起到中秋連假(18至21日)期間，大致上是太平洋高壓西伸的天氣，各地天氣相當穩定，仍有午後雷陣雨發展，不過相對很短暫也較為局部，屬於偏暖舒適的中秋假期，過去經驗上，九月本來就是颱風的好發期，要遇到沒有颱風來攪局的機會並不多，今年相對平靜許多，同時也偏熱，各地晚上幾乎都可以看到皎潔的明月。

氣象局表示，中秋連假期間（18日至21日）高壓西伸、水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，周日起午後雷陣雨範圍縮小，只在山區。