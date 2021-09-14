昔和林青霞、胡因夢、周丹薇並列台灣四大美女的胡慧中，1998年和前香港民政事務局局長何志平結婚後，就淡出演藝圈，不過13日她無預警開通微博，並拍攝38秒影片和大家打招呼，63歲仍凍齡有術的她，驚豔外界。

胡慧中開通微博的第一個PO文，就是拍攝影片和大家打招呼，「很高興能夠透過新浪微博這個平台，在這裡跟大家見面，我希望透過新浪微博，可以跟很多老朋友敘舊，同時也可以認得很多新朋友，大家常常互動交流。在這裡我要祝福所有的朋友們，歲月靜好、常來常往。」

胡慧中63歲仍保養得宜。(圖／翻攝自胡慧中微博)

影片中穿著白色上衣的胡慧中，典雅氣質依舊，保養得宜根本看不出歲月痕跡，氣色和狀態非常好，溫柔的嗓音也沒變，令人驚艷不已，網友見狀也紛紛留言，「終於等到妳來了」、「霸王花回來了」、「永遠的女神」、「女神不會老嗎？」、「還是這麼漂亮」。

而見姨奶奶胡慧中加入微博，孫儷也趕緊到下方留言，「我關注了你，你可以關注我嗎？我先自我介紹一下，我是孫儷」，不過因為她不是用孫儷本名，胡慧中還回應「如果真的是你，請發微信給我」，讓不少網友看了都笑翻。

胡慧中以電影《歡顏》出道，清秀可人模樣，讓她瞬間爆紅，之後演出香港動作電影《霸王花》，更因剛柔並濟的形象，並譽為「最美霸王花」，是影壇一代玉女，不過1998年結婚後，就淡出螢光幕前，專心在家相夫教子。