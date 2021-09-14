名嘴朱學恒6月中送4個花籃給疫情指揮中心，表達對政府防疫的不滿，引發議論。朱學恒昨表示，自己又送花給駐德代表謝志偉，並寫上同樣送給指揮中心的16個字德文翻譯，希望謝能記得人民教誨，此番作法引來破萬網友喊讚，更引來最美主持人李明璇現身回應。

有美女主持人之稱的李明璇。（摘自李明璇臉書）

朱學恒13日在臉書上表示，身為一個納稅人，自己一直覺得謝志偉在德國沒有很認真盡到增進台德關係的責任，「反而花了比較多時間在鬥爭出錢養他的國民，實在很糟糕」。

朱學恒更指出，「尤其你又誤解甚麼小弟沒再送花因為知錯了，我只好用行動糾正你」。於是朱學恒表示，他在柏林時間13日下午一點十五分時，特別請柏林花店送了四個很漂亮的花環到謝志偉辦公室，花環上面的也寫著德文的「爾俸爾祿」、「民膏民脂」、「下民易虐」、「上天難欺」。朱學恒希望，謝志偉能謹記在心。

大批網友都在這篇po文底下留言表示，「你好敢喔！小心謝代表寫一首rap來罵你，或是繼續回味當年勇敢台灣人的故事來討拍。這種駐外代表每個月領幾十萬真好賺」、「朱大Respect！花圈真的挺美的，背後的用心良苦更是讓人感動」、「朱大實在是屢勸不聽，這回不是去中正一分局做筆錄這麼簡單了，準備到德國做筆錄吧」。李明璇也現身回應表示，「Geil！也太美的花」。