若沒有意外，第31屆東南亞運動會將在2021年11月21日到12月2日在越南河內舉辦。打從上屆2019年在菲律賓舉行時，首度將電競納入正式比賽項目後，2021年不僅再度成為東南亞運比賽項目，而且還會擴大舉辦，預計將有10種不同電競賽事同時進行。

電競，就是電子競技，指的就是使用電子遊戲來比賽的體育項目，例如用電腦、遊戲主機、手機等為媒介的一種較量彼此智力與反應比賽。

中國大陸科技巨擘騰訊與荷蘭電玩調研機構Newzoo攜手調查發現，東南亞有82%民眾都玩過手機遊戲，且其中39%會優先選擇手遊。這些東南亞地區主要指的是馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡、泰國與越南，這與北美和西歐玩家優先考慮固定式的電腦遊戲是有所不同。

其實，電玩從個人電腦以及遊戲主機轉向行動裝置化是一種趨勢。還有，雲端遊戲、5G網路與硬體效能愈來愈佳，也都是手遊族變多原因。以雲遊戲來說，不需要高階行動裝置，電玩已被業者儲存在雲端上，消費者只要每個月支付一定費用，加上遊戲手把，再連上5G網路後，就可以隨意盡情暢玩遊戲。

同時，在馬來西亞、印尼、新加坡與泰國都陸續提供5G網路系統後，當地消費者有更多選擇想要打何種電玩。在東南亞地區，Dota 2、英雄聯盟、以及絕對武力：全球攻勢等，在個人電腦上還是很受歡迎，至於絕地求生與巴哈姆特，則是當地手遊族最愛。

與個人電腦礙於固定性相比，擁有可隨意移動、隨時隨地使用以及符合個人習慣不同的手遊，的確較符合現代人生活需求。因為東南亞玩家習慣在正式付費時先試玩免費版，所以於遊戲業者想要進入市場時，也必須先備妥大量銀彈。

另外，一些東南亞手頭較不寬裕的玩家，也是不可小覷的一群。因此，電玩業者也是需要開發一些適合低階手機的電子遊戲。由於嗅到東南亞手遊市場盛行，一些美國知名的電玩開發業者像是EA、暴雪娛樂以及Riot Games等，都推出決勝時刻與Valorant特戰英豪手遊版本。

Newzoo預估，東南亞電競產業成長快速，到2021年底，當地電玩消費者可達4250萬位。其中，東南亞最大經濟體印尼，以1700萬高居第一，其次是越南的810萬，以及第5名的大馬410萬。因此，電競周邊相關組織、賽事、報導與行銷等都會如雨後春筍般冒出。

業績會說話，東南亞電玩相關產業規模可望從2021年3,920萬美元，到2024年時，應可增近兩倍至7,250萬美元。同時，電競參賽者收入愈來愈仗賴的企業贊助以及廣告項目，而到了2024年，可能會擴增至一半以上。

因為疫情所致，無法隨意外出與隨意活動，因此很多東南亞民眾會待在家裡觀看線上電競賽事。Newzoo統計，2021年的當地電競觀眾可達4.74億，高於2020年的4.35億與2019年的3.97億。其實，很多觀看電競賽事的東南亞民眾是沒在玩遊戲的。以絕地求生這款遊戲來說，2020年電競時，累計收視率就超過兩億小時。

就算到了疫後時期，電玩業者也樂觀認為東南亞這股電玩風潮不會消退，無論是何種遊戲參與者應該都會有增無減。因為時勢所趨，電競產業已經崛起，相關產業鏈也漸擴大中。因此，東南亞手遊在未來幾年應會繼續成長，至於手遊電競也會愈來愈夯。