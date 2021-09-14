沃爾瑪假新聞 萊特幣暴漲暴跌 09:392021/09/14 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒13日引述消息報導沃爾瑪將接受消費者使用萊特幣（litecoin）付款，激勵萊特幣價格在盤中暴漲30％至231美元，但後來沃爾瑪澄清消息不實，導致萊特幣在盤中回跌至145.29美元。 沃爾瑪發言人強調，沃爾瑪目前在美國不接受消費者以任何加密貨幣付款。萊特幣發明者Charlie Lee也表示這項假消息與萊特幣基金會無關，並強調「他不知道消息從何而來」。 泡泡瑪特被爆疑誘導消費 99元人幣抽盲盒秒變全包 買氣飆升 板卡三雄報價喊漲 #萊特幣 #沃爾瑪 #消費者 #盤中 #強調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威尼斯影展女力爆發！小潘潘奪影后 法女導墮胎片獲「金獅獎」 11:502021/09/12 娛樂 南非將鬆綁防疫限制 擬推新冠疫苗護照 12:082021/09/13 國際 璨樹掃台！台鐵東部幹線停駛、國5午後限速40 交通資訊一次看 10:402021/09/12 生活 中颱璨樹籠罩全台 綠島蘭嶼上看14級風 04:102021/09/12 焦點要聞 排灣族藝術作品 勇奪國際設計賽銀獎 18:022021/09/13 寶島 陸嚴管網路 限時解除屏蔽對手 04:102021/09/14 全球財經 澳洲前總理沒戴口罩遭檢舉 警方開萬元罰單 12:442021/09/12 國際 影》單局9球K掉3人 薛爾瑟追平大聯盟紀錄 08:032021/09/13 體育 印度砸重金研製國產預警機 追趕中國空戰優勢 21:332021/09/13 兩岸 NBA》尼克曾想招攬迪羅薩 卻遭公牛出高薪攔截 10:262021/09/12 體育 中美歐海事監管機構 會商 聚焦天價海運重返正軌等三大議題 04:102021/09/13 財經要聞 財經熱門新聞 郭台銘接副手 李育家批利益衝突 - 財經焦點 - 中國時報 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 退撫新制採確定提撥 年底拍板 2023年7月起 新進公務人員適用 - 財經焦點 - 中國時報 這家化工廠15年前大膽決定 竟讓台積電主動找上門 - 財經 央行再啟金檢 瞄準不動產放款 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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