外媒13日引述消息報導沃爾瑪將接受消費者使用萊特幣（litecoin）付款，激勵萊特幣價格在盤中暴漲30％至231美元，但後來沃爾瑪澄清消息不實，導致萊特幣在盤中回跌至145.29美元。

沃爾瑪發言人強調，沃爾瑪目前在美國不接受消費者以任何加密貨幣付款。萊特幣發明者Charlie Lee也表示這項假消息與萊特幣基金會無關，並強調「他不知道消息從何而來」。