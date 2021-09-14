美國資深共和黨參議員圖米（Pat Toomey）及克魯斯（Ted Cruz）13日宣稱將無限期否決拜登政府提名的5位財政部官員名單，除非拜登政府制裁俄羅斯北溪二號管線（Nord Stream 2）的管理公司。

拜登政府至今已對多家支持北溪二號計畫的企業實施制裁，唯獨不敢針對俄羅斯國營的北溪二號公司（Nord Stream 2 AG），因為擔心此舉會傷害美國與德國的盟友關係，再加上北溪二號管線已接近完成，此刻制裁北溪二號公司也無濟於事。