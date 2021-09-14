共和黨威脅否決財政部官員提名 要求拜登制裁北溪二號公司 09:392021/09/14 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國資深共和黨參議員圖米（Pat Toomey）及克魯斯（Ted Cruz）13日宣稱將無限期否決拜登政府提名的5位財政部官員名單，除非拜登政府制裁俄羅斯北溪二號管線（Nord Stream 2）的管理公司。 拜登政府至今已對多家支持北溪二號計畫的企業實施制裁，唯獨不敢針對俄羅斯國營的北溪二號公司（Nord Stream 2 AG），因為擔心此舉會傷害美國與德國的盟友關係，再加上北溪二號管線已接近完成，此刻制裁北溪二號公司也無濟於事。 代表處改名 美國拿台灣當工具人 撤軍阿富汗盟友憂 布林肯強調會履行對台灣承諾 #北溪二號 #拜登政府 #制裁 #否決 #財政部官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 狼狽撤軍 布林肯將受參眾兩院拷問 04:102021/09/14 話題觀察 FBI文件解密 20年前劫機者與沙國有關 塔利班臨時政府 9月11日高掛旗幟展開運作 04:102021/09/13 焦點要聞 美國會展開阿富汗撤離行動聽證 布林肯將2度作證 23:592021/09/13 國際 我駐美機構傳更名 北京堅決反對 04:102021/09/14 產業財經 拜登辦「四方安全對話」親會日印澳領袖 創下峰會首次紀錄 05:082021/09/14 國際 強森將訪拜登 修補撤軍裂痕 04:102021/09/14 話題觀察 傳我駐美處更名「台灣代表處」 陸外交部：已向美方嚴正交涉 16:522021/09/13 兩岸 拜登下周將會英相強生 促英強硬對北京 15:532021/09/13 國際 「特殊管道」會談結束 顧立雄、吳釗燮與孫曉雅返台 20:062021/09/13 政治 《國際經濟》自家議員不挺 拜登3.5兆美元法案恐遇阻 09:282021/09/13 財經 駐美處正名 踩反分裂法紅線 04:102021/09/13 時論廣場 財經熱門新聞 郭台銘接副手 李育家批利益衝突 - 財經焦點 - 中國時報 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 退撫新制採確定提撥 年底拍板 2023年7月起 新進公務人員適用 - 財經焦點 - 中國時報 這家化工廠15年前大膽決定 竟讓台積電主動找上門 - 財經 央行再啟金檢 瞄準不動產放款 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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