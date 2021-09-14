一名小吃店的老闆娘近日在網路抱怨，她的店收到一個2顆星的負評，因為顧客不滿點燙青菜送來的卻是豆芽菜，老闆娘不甘示弱的表示，綠豆蛻變而來的綠豆芽屬於蔬菜類，況且點餐時可以詢問是什麼菜再決定要不要點，不過貼文一出，卻引起網友一面倒支持顧客。

原PO在臉書《爆怨公社》上貼出一則負評截圖，並詢問大家「還有看過什麼更瞎的網路負評嗎？」（圖／翻攝自臉書 爆料公社一日小編）

經營小吃店的原PO在臉書《爆怨公社》上貼出一則負評截圖，客人給2顆星並寫下「點燙青菜卻是豆芽菜？我是不太能接受啦。豆芽菜就是豆芽菜吧…」原PO則在負評下回應，綠豆蛻變而來的綠豆芽屬於蔬菜類，富含豐富營養成份維生素B群以及鈣、鐵等礦物質，因為店家每日採買的蔬菜種類皆有不同，所以建議顧客點餐時可以詢問今日燙青菜的種類，再選擇是否需要。

原PO覺得豆芽菜很無辜，表示點餐時事前詢問店家都會告知有哪些選項，點或不點顧客可以再行決定，並詢問大家「還有看過什麼更瞎的網路負評嗎？」

貼文一出，反倒引起許多網友留言支持顧客，「不能接受，燙青菜就是葉菜類，一顆星」、「燙青菜！要青色蔬菜啊～豆芽菜是哪位⋯」、「點一份燙青菜來豆芽菜我也不行...成本差那麼多」、「我們這裡的小吃店，菜單上燙青菜跟豆芽菜是不同品項喔」、「我愛吃豆芽菜，但用燙青菜的錢買到豆芽菜我會生氣」。