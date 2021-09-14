日本33歲知名女星倉科加奈（倉科カナ）擁有甜美外表、傲人身材，加上絕佳的氣質，讓她受到大批粉絲的喜愛，但這幾年都將事業重心放在戲劇圈的她，近日受到女性雜誌邀約，罕見秀出凹凸有致的身材曲線，讓粉絲們大噴鼻血。

根據日本媒體《Oricon》的報導，知名女性雜誌《anan》每年為了拍攝重點企劃「美乳特輯」，都會特別邀請一位知名女星擔任封面人物，並拍攝一系列的內衣寫真，受到許多讀者的支持與期待。而今年，該雜誌便邀請出道剛好滿15年的倉科加奈擔任封面人物，讓粉絲們又驚又喜。

只見公開的照片中，倉科加奈除了穿上綠色與紅色花卉為主題的造型蕾絲性感內衣，與吊帶小褲外，甚至直接脫掉上衣，只有手上戴著一雙橘色手套及牛仔褲，上空抱胸大秀飽滿雪乳與前凸後翹的好身材，搭配倉科加奈開朗的笑容，電的粉絲們直呼「太美了」、「倉科加奈身材真的好好」、「整體造型甜美又性感」、「這次的企劃太棒了，竟請到了女神」、「我的天哪！超愛這組照片」、「光是這組照片就得買回家收藏」受到大批網友的讚賞。

事實上，倉科加奈就讀高中三年級時，就憑著亮麗外表與豐滿好身材，在日本知名雜誌「週刊少年」所舉辦的選拔賽中獲得大獎，高中畢業後便前往東京擔任寫真模特兒，並在TBS電視臺的綜藝節目《開運音樂堂》中擔任固定班底，逐漸打開知名度。

隨後又因為參與NHK晨間連續劇《歡迎龜來》的演出，在劇中以火辣造型秀出飽滿上圍曲線而因此爆紅，還因此被封為「NHK史上最強巨乳」，讓倉科加奈一夕間成為家喻戶曉的女星。不過，倉科加奈走紅後便轉向戲劇圈發展，一連推出多部電影與電視劇，以精湛的演技獲得民眾肯定，而這次罕見秀出好身材，也讓粉絲們相當驚艷。