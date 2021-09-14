雲林西螺發生一起詭異命案。一名家住當地的婦人，在今年7月底失蹤，家人報警後毫無訊息，但8月初警方在桃園龜山尋獲婦人轎車，但卻沒發現婦人蹤跡，但警方循線前往大溪找尋鄭姓男時，正男聽聞警察上門卻僅穿著內褲逃到山區躲藏，3天後被發現陳屍在大溪山區，警方經過一個多月調閱上千支監視器後，昨(13日)終於在西螺一處賣場發現鄭男向友人借來代步的計程車，未料打開車廂時，卻發現婦人死在後車廂內，屍體嚴重腐爛，研判至少死亡多時，目前警方正釐清案發過程。

根據警方調查，該名58歲婦人的家屬，曾在7月下旬報案協尋，但警方根據手機通聯，在桃園龜山尋獲婦人的轎車，但婦人下落不明，警方接獲訊息指出，婦人的鄭姓男友有一名姐姐住在大溪，於是前往大溪查訪，未料鄭男一見警察上門，錦川著一條內褲就從後門逃逸，當時連續幾天大雨，山區氣溫極低，警方唯恐發生意外，立刻動員前往搜山，在三天後果然在山區發現一名鄭男已失溫死亡。

警方這時發現一絲曙光，立刻動員調閱鄭性男子生前動線，發現他曾開著一輛計程車，於是一個月來，不斷的拼湊該輛計程車動線，發現曾在雲林一帶出沒，經過雲林警方地毯式搜索，終於在一處賣場發現該輛計程車。

但是當員警上前時，即發現有嚴重的腐臭味，這時員警心中似乎已有數，經打開車門搜索，竟然在後車廂內發現一具已經嚴重腐爛的女屍，由於腐爛程度太深，已無法辨識面貌。

但警方在女屍身上，找到婦人的證件，經通知家屬指認後，確定就是失蹤一個多月的婦人，目前兩人雙雙身亡，目前警方正釐清死因及案發過程。