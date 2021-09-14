日本外務省示警，說印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、緬甸可能發生攻擊，呼籲日本公民遠離這6個東南亞國家的宗教設施和人群。
美聯社報導，日本外務省昨天表示，他們取得的情資顯示「自殺炸彈之類的風險增高」。
日本這項公告讓多個被點名的國家大感疑惑，說他們並不知道這類威脅存在，也沒有自日方收到更多細節，例如這項情資從何而來等。
泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）表示，日方並未透露這份警告的來源，且日本大使館除了說「不是針對泰國」之外，沒有提供更多細節。
泰國警方表示，泰國各安全機構本身並沒有關於潛在威脅的情資。
同樣的，菲律賓外交部表示並沒有任何風險層級升高的情資；印尼外交部則否認甚至有寄發任何警告給當地日籍民眾。
馬來西亞警方同樣沒有收到或偵測到任何維安威脅。
日方在簡短公告中呼籲公民密切注意當地的新聞和資訊，並在「這個時間點」小心行事。公告中沒有提到特定時限，也沒有其他細節。
美聯社報導，日本外務省婉拒提供這項情資的來源，也沒有說明是否與他國分享消息。
日本外務省表示，這份公告已寄發至有關各國的日本大使館，以發布給日本公民。
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