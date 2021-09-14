《證交所》上品通過上市審議會審議 08:542021/09/14 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所有價證券上市審議委員會通過上品初次申請股票上市案，該公司資本額為6.93億元，主要業務為氟素材料相關製品製造及銷售，產品內銷占比54.45％、外銷45.55％。 上品2018年到2020年稅前淨利7.23億元、6.07億元及6.31億元，每股盈餘7.33元、7.30元及7.65元，今年上半年稅前淨利5.06億元，每股盈餘5.83元。 《基金》元大特選台灣電動車代表報酬指數 准發ETN 《觀光股》華園擬轉讓六合館執照 11月1日股臨會 #上品 #稅前淨利 #每股盈餘 #證交所 #通過上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基本工資審議 10月上旬召開 04:102021/09/14 生活新聞 基本工資審議 預估10月召開 04:102021/09/14 財經要聞 立法院將開議 考試院今將優先法案函請審議 15:062021/09/13 政治 台灣半導體精選30指數 13日起發布盤中即時指數 14:582021/09/13 財經 海航集團重整 兩大業務敲定接手人 04:102021/09/14 全球財經 《興櫃股》永豐實競拍均價55.38元 15日起52元公開申購 15:592021/09/13 財經 傳北京擬分拆支付寶 引進國資 04:102021/09/14 焦點新聞 汐止智興段公辦審議通過 預計明年動工 14:462021/09/13 生活 《美股掃瞄》結束連5跌 道瓊、標普500指數收高 08:542021/09/14 財經 《電腦設備》精聯秒填息後翻臉 Q3動能續旺 10:362021/09/13 財經 《汽車股》百達-KY切入機器人服務領域 今年營收雙位數成長 10:022021/09/13 財經 財經熱門新聞 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 退撫新制採確定提撥 年底拍板 2023年7月起 新進公務人員適用 - 財經焦點 - 中國時報 花旗出售開價600億 買家是「他」？網嗨爆：股價洩密了 - 財經 這家化工廠15年前大膽決定 竟讓台積電主動找上門 - 財經 誰砸更多錢獲勝？台積電與勁敵競爭 晶圓代工變金錢遊戲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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