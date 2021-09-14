台灣證券交易所有價證券上市審議委員會通過上品初次申請股票上市案，該公司資本額為6.93億元，主要業務為氟素材料相關製品製造及銷售，產品內銷占比54.45％、外銷45.55％。

上品2018年到2020年稅前淨利7.23億元、6.07億元及6.31億元，每股盈餘7.33元、7.30元及7.65元，今年上半年稅前淨利5.06億元，每股盈餘5.83元。

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