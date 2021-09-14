投資人觀望企業稅是否調升和即將公布的經濟數據，周一道瓊指數和標普500指數收高，結束連續5天的跌勢。

周一收盤，道瓊工業平均指數收漲261.91點或0.76%，為34,869.63點。標普500指數收漲0.23%，為4,468.73點。那斯達克綜合指數微跌0.07%，為15,105.58點。

投資人對價值股的青睞勝過成長股，可望從經濟復甦受益最大的股票漲勢最強勁。

標普500指數11大類股漲多跌少，僅醫療保健股、材料股和公用事業股收黑。醫療保健股收跌0.61%，跌幅最大。

受原油價格上漲提振，能源股勁揚2.94%，表現最佳。

線上個人理財公司SoFi投資策略主管Liz Young表示，這個月可能不會有很多驚喜，我們將經歷另一段波動期，我認為這波輪動可能會回到周期股和重啟經濟股，因為到年底美國10年期公債殖利率將緩步走升。

市場人士正密切關注美國總統拜登的3.5兆美元預算方案能否過關，這項龐大的計畫亦包括將公司稅率從21%調升至26.5%。

高盛分析師預期最終公司稅率可能提高至25%，以及通過的國外所得稅率升幅可能較提案減半，而這將使標普500指數成份股2022年盈餘減少5%。

美國勞動部將於周二發布消費者物價指數（CPI），這些數據料將進一步揭露當前的通膨情勢，以及它是否如聯準會所堅稱的只是暫時現象。

Liz Young表示，通膨率應該不會回到疫前的2%以下，即使其中一些暫時性的因素減弱，我們的通膨也仍將比以前高。

本周將公布的其他關鍵指標包括零售銷售額和消費者信心，料將顯示重啟經濟所推動的需求榮景受到Delta新冠變種病毒打擊的程度。

個股方面，莫德納和輝瑞股價分別下跌6.6%和2.2%，因專家提出報告指出目前並不需要廣泛施打新冠疫苖加強劑。

加密貨幣交易所Coinbase Global下跌2.2%，該公司宣布擬發債籌集約15億美元，為產品開發和潛在收購提供資金。

雲端軟體公司Salesforce.com Inc股價下跌1.2%，因同業Freshworks的監管文件顯示其在美國股市首次掛牌的估值將逼近90億美元。