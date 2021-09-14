五金連鎖品牌通路振宇五金(2947)前8月合併營收為11.46億元，年增9.23%，公司持續展店擴大營運規模，今年第3季到第4季將有北部門市營運，振宇五金副總經理洪珮芳表示，北部及南部為公司展店重心，公司以每年展店成長10%為目標，公司將於9月14日啟動上櫃前競拍，競拍日期從9月14日起至16日止。

振宇五金為結合專業五金及家庭五金商品之複合式五金連鎖銷售通路，40%客群為專業師傅，60%為一般喜好DIY的族群。振宇五金以過去30年之五金銷售經驗之市場大數據庫，有效聚焦商品陳列，針對不同地域的需求特性，提高銷售精準度，並陸續推出「租就Go」專業工具租賃服務及規劃推出協助顧客與專業師傅媒合之創新服務，進而提高與消費者關係黏著度，同時也能提升一般銷售與專業選購的市場需求，以多元面向帶動整體營收發展。

受惠於近年房屋的自行維護及裝修風氣漸起，且振宇五金實行多年的標準化、專業化市場管理政策，以及數位化管理奏效，近年營收、獲利呈現穩健成長，今年上半年稅後盈餘為5995萬元，年增7.99%，每股盈餘3.47元；公司自結8月合併營收為1.51億元，年增12.94%，累計前8月合併營收為11.46億元，年增9.23%。

目前振宇五金全台門市據點有58家，其中中部地區有39家，北部地區有13家，南部地區有6家，今年受到本土新冠肺炎疫情影響，門市拓展計畫延後，振宇五金表示，下半年營運重心將積極加速展店，預計今年第3季到第4季北部及南部會各增加1家門市，為營運增添動能。

為強化服務，振宇五金在北部已設置倉儲物流中心，南部也在尋找適合地點設立倉儲物流中心，洪珮芳表示，公司以每年展店成長10%為目標。

配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，振宇五金採競價拍賣及公開申購方式辦理，將於14日啟動上櫃前競拍，競拍日期從9月14日起至16日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為66.67元，每標單最低為1張，最高192張，以價高者優先得標，並於9月22日上午10點於證交所開標，預計10月上旬正式掛牌上櫃。