美職冰球聯盟NHL對於新冠疫情祭出了鐵腕疫苗令，他們下令所有球員、教練、防護師、員工都必須完整接種疫苗（打完兩劑或是單劑式疫苗），否則就沒飯吃！哥倫布藍衣隊新來的助理教練萊菲伯(Sylvain Lefebvre)屁股都還沒坐熱，就因為不肯施打疫苗而遭到開除。

萊菲伯是退役的NHL球員，他是1996年科羅拉多雪崩隊冠軍成員，今年6月獲聘為藍衣隊助理教練。基於個人原因，萊菲伯拒絕接種新冠肺炎疫苗，藍衣隊總管聲明：「雖然很失望，我們尊重萊菲伯的個人決定，祝他未來一切順利。」

NHL季前訓練在本月22日就要開打，藍衣隊立刻找來麥卡錫(Steve McCarthy)補上萊菲伯的職位。這是北美四大職業聯盟最嚴格的疫苗令，其餘美式足球、棒球、籃球都因為球員工會的介入，讓球員可以選擇不必打疫苗。

冰球聯盟這道命令肯定讓不少人叫好，畢竟其他職業聯盟的球員拒打疫苗帶給外界觀感不佳，球員若爆發感染還可能導致賽程延誤，減少聯盟收益。同時有美國網友表示：「我們的國家應該尊重個人自由，總統沒有權力強迫每個人打疫苗。」

這位萊菲伯，有人說他活該，也有人肯定他不為五斗米就放棄個人信念。更有人開玩笑說：「萊菲伯為了擋下這一擊而受到傷害，跟他球員時代一樣（射門、打針都叫做shot，萊菲伯球員時代是防守員）。」