中國駐英國大使館14日答覆媒體提問，英國外交大臣拉布近日發推特表示，逮捕香港支聯會成員表明，中方利用《香港國安法》瓦解香港公民社會、扼殺政治異見一事，使館發言人表示，香港警方依據《香港國安法實施細則》，依法拘捕支聯會有關人員，事實清楚，證據確鑿，是堅定捍衛《香港國安法》權威、保障香港法治的合法必要之舉。英方官員表態罔顧事實、顛倒是非，公然干預香港事務。中方對此強烈不滿、堅決反對。

使館指出，《香港國安法》實施以來，香港社會重回安定，法治正義得以伸張，廣大香港民眾和外國在港公民的各項合法權利和自由得到切實保障。英方官員一再汙蔑《香港國安法》，這只能說明英方妄圖干擾香港法治、不願看到香港由亂及治。

發言人強調，香港早已回歸中國，香港事務純屬中國內政。中方再次敦促英方尊重事實，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，以免對中英關係造成新的損害。