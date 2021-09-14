【愛傳媒葉毓蘭專欄】內政部主管的新住民發展基金每年預算五億元，讓最近大量移居台灣的香港人很心動，居然陸委會也向行政院建議納入。

我的疑問是，真的要撐香港、挺港人，為什麼負責港澳事務的陸委會不編列預算，不好好地把份內事務做好？

新住民發展基金的前身是外籍配偶照顧輔導基金，是我國政府為加強提供外籍配偶照顧，有效整合各界資源，提高外籍配偶教育水平與素養，完善外籍配偶照顧輔導網絡，以達成開發新人力資源，創造多元文化社會之目標，在2005年起依據預算法規定，設置本基金，並編製附屬單位預算。

這個基金是國庫撥款等特定收入來源，供辦理特定政務所需，屬預算法第4條所定之特別收入基金，怎麼可以輕易變動或挪為他用？

其實新住民發展基金去年的決算3億2313萬0609元，如果考量現有（110年7月底）新住民人數為569106人，每人平均567元，還沒有考慮對於新二代的補助輔導，也是基金最近幾年的重點項目。

反觀陸委會每年的預算超過九億，並沒有因為這幾年兩岸急凍，所有的交流幾乎停擺，業務量劇減而減少預算，我們要問：這些錢都花到哪裡去了？

網路上最近流傳一則氣死小老百姓的訊息：陸委會的預算就用來奉養221位大員，不管有沒有業務，九職等科長35人、專門委員15人（每人薪水近10萬元），10職等以上的簡任官40人（薪水10萬元起跳）。

要扶助來台的香港新住民，應該是陸委會（港澳處）要編預算，不要賴給新住民發展基金會，如果香港非國人配偶的新住民要納入，其他東南亞非國人配偶的新住民為何不能納入？

作者為立委、前警大教授

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