【愛傳媒黃珊珊專欄】中山區尚青的市場在哪裡？和我一起到建國、長春市場走一走！

雖然週末因為颱風的關係不能出門散心，但大家還是可以跟著我一起線上逛市場！這次我拜訪了中山區建國市場以及長春市場，關心攤販們的生意恢復狀況，也看看他們有沒有需要幫忙的地方。

建國市場位在四平商圈周圍，平時為了服務周邊的上班族，攤販們大多是從中午營業到晚上，市場小而美，攤販們也很認真，我們當天就和自治會會長熱烈的討論，該如何幫建國市場的環境整理的更現代化，以後我們或許也會找來畫家幫忙彩繪牆面，希望讓這裡變成下一個東三水街市場！

長春市場則是歷史悠久的傳統市場，相信在地的市民朋友一定不陌生，市場裡有非常多知名的商家，生鮮雜貨應有盡有，讓我印象深刻的是裡面一家雞肉攤，除了店面使用透明玻璃完整遮罩之外，對於處理好的雞隻也會用機器封膜後冷藏保存，整潔又衛生，讓民眾能買到市場的傳統風味外，更享有超市般的購物體驗！

還是要提醒大家，璨樹颱風所挾帶的雨勢在入夜後依然對北部地區造成影響，提醒市民朋友們盡量減少外出，如果必須出門也務必小心安全！在風雨過後，也歡迎到市場來支持這些努力用心的商家！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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