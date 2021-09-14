高雄長庚醫院日前公布一個68歲婦人的案例，她因為25年前聽人介紹，喝了好一陣子含有守宮木成分的減肥茶，結果整個肺害了了，嚴重纖維化像菜瓜布，整天都得戴著呼吸器，還一度住院。家庭醫學專科醫師王姿允認為，喝減肥茶喝成肺纖維化，除了守宮木本身的特性外，也很可能是植物遭到重金屬汙染所致。

王姿允指出，「特發性肺纖維化」發生原因不明，是間質性肺炎的一種，根據國外文獻的報告，跟基因還有環境中化學物質跟重金屬的暴露有關。

除了守宮木本身特性就不宜食用之外，王醫師分析，市面上還有許多種類號稱草本成分的減肥茶或是保養品，但越是標榜「純天然100%天然植物萃取」的產品，其實越要小心。

即使植物成分沒有問題，但有時是種植的土地受到重金屬汙染，導致植物內汙染物也超量，再經過濃縮、萃取，毒物含量反而更高。

王姿允醫師呼籲，民眾不要隨意服用來路不明的草本食品，不放心的話可以查查看有無SGS的報告，確認不含農藥、減肥藥、重金屬（例如：汞 (Hg)砷 (As)鉛 (Pb)鎘 (Cd)），也能夠多一層保障，否則沒能養生反傷肝腎或身體健康，得不償失。