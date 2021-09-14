新竹市長林智堅倡議新竹縣市合併成「大新竹市」，引發熱議，不過台北市議員羅智強指出，林智堅一直都在布局桃園，會突然喊出新竹合併的關鍵轉變，全因桃園市長鄭文燦的一句話。

羅智強昨（13）日在中天政論節目《大新聞大報卦》中表示，林智堅一直都在布局桃園，大家心知肚明，他已經花在桃園差不多半年的時間，所以可以看到林智堅三不五時就要去跟桃園搭在一起，但為何突然要講新竹合併，還表態要繼續留下來，關鍵在8月30日發生一件很重要的事情。

8月30日鄭文燦被問到林智堅選桃園市長時，回說「林智堅不在桃園的政治版圖裡」。這一句話，羅智強直言，就是「狠狠一個耳光打下去」，那天開始，林智堅對桃園死心了，只能留在新竹。

林智堅拋出新竹合併議題，羅智強（見圖）指是因鄭文燦一句話。（圖／摘自大新聞大報卦YouTube）

羅智強指出，林智堅當了8年的新竹市長，之前都沒想到，市長已經當不下去才突然講新竹要合併，有任何正當性嗎？若要合併，那就照民進黨立院黨團幹事長劉世芳說的，用公投方式，且照民進黨的規劃，2023年才能投，投完2026年再來選。

羅智強質疑，林智堅說是為新竹著想、有高度坦蕩蕩，怎麼又講說會繼續留下來奮鬥，應該是要要跟大家說，「絕無個人政治前途私利，我來推這議題不會圖利自己，2026年合併」，所以不要講冠冕堂皇的理由跟藉口；而民進黨現在在立法院是多數，要蠻幹、橫幹大家也沒辦法，硬要讓新竹合併也是做得到，可是新竹的朋友自己看清楚，認為林智堅真的是為新竹著想嗎？