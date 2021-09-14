新竹市長林智堅倡議新竹縣市合併成「大新竹市」。對此，資深媒體人趙少康表示，選舉花招無奇不有，連縣市合併都成為參選手段之一，台灣政壇亂象真是層出不窮；而民進黨大喇喇因人設事，真是什麼都敢做。

趙少康今（14日）在臉書發文表示，最近林智堅拋出新竹縣市合併升格議題，被認為是林智堅原想跳去桃園參選，但民調一直起不來，乾脆亂點竹竹合併的鴛鴦譜，為不能參選連任解套。

趙少康認為，為了獲得更多預算和人員，與其各縣市搶著升格，不如直接修改財政收支劃分法，徹底解決縣市資源分配不公的老問題。現行財劃法已經施行22年，在各縣市角力下，不論哪個修正版本都遇到強大阻礙，難以完成修訂，儘管早就廢省了，現在所有的市縣早就都是直屬行政院的直轄市、縣了，問題是廢省只做了一半，只讓原來的直轄市享有較高的預算及人員任用額度，借款上限也大大提高，讓大家都想升格，就是為了更多的預算和員額。

如何解決這個問題，趙少康強調，只要修改財劃法，不管縣市大小，都用直轄市的觀念分配資源就好了，總比台灣遍地都是直轄市，最後空有升格的表象，實質資源卻不變更有效果。

趙少康指出，前總統馬英九時代升格的台中市、台南市、高雄市中，原來的台中縣、台南縣、高雄縣都抱怨連連，修個路燈本來一兩天就好，合併後都變成好幾個月，大而無當，效率比原來差太多了。

趙少康批民進黨，為了讓林智堅一個人可以變個方法繼續參選新竹縣市升格後的直轄市長，居然搞出新花樣來，民進黨立院黨團總召柯建銘甚至不避諱的說，為了排除竹竹人口加總只有102萬多人，不到升格直轄市門檻125萬人的問題，可以協助修法降低門檻，還打包票遊說立委支持，這樣大喇喇地因人設事，挾執政優勢視法規於無物，真是印證了民進黨「什麼話都敢說、什麼事都敢做」的「蝦米攏母驚」！

針對若新竹縣市合併成功是否參選，林智堅13日接受電台專訪，首度鬆口表示既然提了就應該要留下來，等同表態將參選大新竹市長。