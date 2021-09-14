近日網上流傳「冷凍柚子」是中秋禁忌的說詞，因為成品長得很醜，口感又很差，引起網友熱議。（圖／翻攝自微博「弄潮儿大總管」 ）

下周二就是中秋節，不少民眾會吃柚子應景，但近日在網上流傳「別冷凍柚子」禁忌，因為成品實在是醜的難以下嚥。一名網友分享冷凍柚子的照片，乍看之下竟像是一碗內臟，引發網友熱烈討論，不少人驚呆直呼，這簡直是萬聖節素材，而且吃起來口感也很差，因此原PO也奉勸大家，想要冷凍什麼水果都行，但千萬不要選柚子。

微博博主《弄潮兒大總管》昨發文表示，想要冷凍什麼水果都可以，但千萬不要冷凍柚子。原PO並分享柚子冷凍過後的獵奇照片，粉紅色的柚子肉冷凍過後有點乾掉，裝在塑膠保鮮盒中，乍看之下就像是一碗內臟，讓人看了瞬間沒食慾。

超噁的照片也引發網友討論，「簡直是萬聖節的素材」、「像是從醫院手術室裡拿出來的東西」、「看起來也太像腦花了」、「突然無法直視柚子」、「我的天，看起來也太像手術切下來的組織」、「混合內臟套餐」、「看了總讓人想到進擊的巨人」。

另也有不信邪的網友嘗試冷凍柚子後，發現除了賣相不佳，口感也超級差，「真的不要冷凍柚子，超級難吃」、「我冷凍過，吃起來和塑膠吸管差不多」。

對此，營養師顧中一則在微博上發文表示，水份含量較多的水果，其實都不建議放到冷凍庫保存。家用冰箱與外面營業用的冰箱不同，通常家中冰箱的溫度沒有那麼低，因此將食物冷凍所需的時間較長，而在冷凍的過程中，食物中的水分型態變化，可能會影響到食物的品質和口感，甚至導致營養成分流失。

顧中一也說，蔬果類的水份較多，而這些水分多保存在植物的細胞璧，若冷凍溫度不夠低，水份緩慢結冰膨脹就會撐破細胞璧，因此在家冷凍水份多的蔬果，通常拿出來以後會發現變得軟軟爛爛的。