大陸國家衛健委通報，13日0-24時新增本土確診病例59例，均在福建，其中廈門市32例、莆田市24例、泉州市3例，含12例由無症狀感染者轉為確診病例也都在福建。

自9月10日至9月13日20時，福建省莆田市累計報告新冠病毒核酸陽性79例，其中新冠肺炎確診病例58例，無症狀感染者21例。此外，福建廈門、泉州也出現病例。

為因應大陸福建新一波新冠肺炎Delta病毒株疫情，莆田14日起即時實施：積極主動配合核酸檢測、嚴格落實隔離管控措施、落實交通出行防控措施、全面加強社區管理、嚴厲打擊違法犯罪等進一步強化莆田市疫情防控工作。

廈門市本土新冠肺炎確診病例12例，其中11例來自同安某工藝品公司。廈門市同安區通告， 14日上午8時起開展大同街道、祥平街道、洪塘鎮、新民鎮、西柯鎮第一輪全員新冠病毒核酸檢測。9月14日起，廈門六個行政區陸續通知區屬學校學生暫緩入校，啟動線上教學。廈門長途汽車站微信公號通報，自14日零時起，廈門長途客運班車暫時停運。

大陸央視新聞用戶端報導，廈門長途汽車站發布通知：為做好疫情防控工作，減少人員流動，阻斷疫情傳播風險，2021年9月14日零時起，暫停各長途汽車站發往福建省內外各地的所有客運班車。

9月14日，莆田市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部發布第9號通告：進一步強化莆田市疫情防控工作：

一、積極主動配合核酸檢測。

根據疫情防控形勢發展，莆田市將適時擴大核酸檢測範圍，並酌情對重點區域進行多輪檢測，請廣大市民服從安排，提前做好網路預約，遵守檢測點的現場秩序，落實戴口罩、保持一米以上距離等防控措施，確保核酸檢測安全有序高效。

二、嚴格落實隔離管控措施。

封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區實行「人不出區、嚴禁聚集」，防範區實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。嚴格遵守管控要求，不得擅自外出，如違反相關規定引發疫情傳播風險的，將依法追究法律責任。

三、落實交通出行防控措施。

提倡綠色出行，非必要不乘坐各類交通運輸工具，公路、鐵路、港口碼頭等交通站場和農貿市場、商場超市等人員密集場所要加強客流引導，避免人員集聚，認真查驗旅客資訊，落實戴口罩、體溫檢測、驗碼等要求；各類公共交通、計程車、網約車要落實戴口罩、體溫檢測、驗碼、嚴禁紅橙碼人員搭乘、通風消毒等防控要求，客運車輛承載人數必須控制乘客人數，並做好工作人員個人防護。

四、全面加強社區管理。

所有社區全面實行出入嚴格管控，根據社區情況合理設置出入管控口，實行24小時值班。人員進入必須測溫、驗碼、戴口罩，人員、車輛逐人逐車核查，符合防控要求方可進入社區。快遞、外賣等實行「無接觸」配送，物品統一放置到社區指定的存放處。

五、嚴厲打擊違法犯罪。

對市場內經營戶存在不明碼標價、串通漲價、哄抬物價、短斤少兩等擾亂社會秩序違法行為的，歡迎市民群眾撥打12345或12315熱線電話進行投訴舉報，嚴厲打擊利用疫情哄抬物價、囤積居奇等違法犯罪行為。嚴禁惡意造謠傳謠、謊報瞞報疫情、發布不實資訊。